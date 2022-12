Colombia: presidente Petro, non vogliamo legalizzare la cocaina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del suo intervento alla 77ma Assemblea generale delle Nazioni Unite, lo scorso settembre, Petro ha dichiarato che la pluridecennale guerra contro la droga ha fallito e se non si inverte la rotta durerà altri 40 anni. “Sono aumentati i consumi mortali, dalle droghe leggere si è passati a quelle più pesanti, si è prodotto un genocidio nel mio continente, nel mio Paese, sono state condannate al carcere milioni di persone”, ha detto Petro secondo cui il tutto è stato fatto “per occultare le colpe dell’irrazionalità del potere”. “Cosa è più pericoloso per l’umanità, la cocaina, il carbone o il petrolio?” ha detto Petro secondo cui il “potere” ha deciso che la prima deve essere “perseguitata” nonostante provochi pochissime morti per overdose, ma soprattutto per i prodotti derivati imposti dalla clandestinità. (segue) (Mec)