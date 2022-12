Colombia: presidente Petro, non vogliamo legalizzare la cocaina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre il carbone e il petrolio devono essere protetti, in modo che il loro uso possa estinguere tutta l’umanità”, ha assicurato il presidente parlando dei danni recati all’ambiente dallo sfruttamento intensivo delle risorse. Il presidente ha quindi lanciato un appello “a mettere fine all’irrazionale guerra contro le droghe. Per diminuire il consumo delle droghe non serve la guerra, serve costruire tra tutti una società migliore, più solidale, più affettuosa, in cui l’intensità della vita preservi dalle dipendenze e dalle nuove schiavitù”, ha detto Petro che in apertura di discorso aveva detto di venire da un Paese “dalla bellezza insanguinata” e denunciato l’accanimento sulla coltivazione della coca come fattore di distruzione della selva, “alibi” per non intervenire sule cause del consumo degli stupefacenti. (Mec)