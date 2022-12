Roma: De Gregori (Azione), nostro emendamento per chiedere censimento immobili capitolini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seduta di venerdì a palazzo Senatorio "abbiamo presentato i nostri emendamenti alla bozza di Regolamento sull'uso del patrimonio immobile capitolino. Ci siamo astenuti perché ancora, ad oggi, non abbiamo il censimento degli immobili ma abbiamo contribuito con emendamenti nella direzione della trasparenza e dell'utilizzo opportuno e funzionale del patrimonio stesso". Così in una nota Flavia De Gregorio, presidente del Gruppo lista civica Calenda in Campidoglio. "Ecco i punti salienti delle nostre proposte. Un censimento del patrimonio, aggiornato annualmente, e un vademecum delle attività realizzabili negli immobili capitolini disponibili e concessi ad attori del terzo settore; previsione di bandi pubblici per l'affidamento e, in assenza di manifestazione d'interesse di un'associazione, possibilità per un attore commerciale di accedere in affitto allo stesso immobile esclusivamente in aree urbane disagiate in termini di collegamenti del Tpl o di attività commerciali di base; un tavolo inter-istituzionale che consenta la reciprocità di accesso o mutuo scambio ai beni demaniali e il monitoraggio dei vari patrimoni immobiliari in tempo reale. Questo permette di mettere a sistema i tanti spazi vuoti presenti sul nostro territorio e renderli disponibili per i cittadini" dice anche la capogruppo. "Abbiamo inoltre chiesto il rilascio dei dati aperti dettagliati e aggiornati tempestivamente secondo la modalità open data sul Portale del patrimonio al fine di garantirne la pubblicazione in formato aperto, il download e la possibilità di effettuare interrogazioni sui dati stessi. Non esistono politiche sociali efficienti senza la possibilità di accesso al patrimonio di Roma Capitale" conclude De Gregorio.(Com)