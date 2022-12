Legge Bilancio: Orrico (M5s), Meloni taglia reddito cittadinanza e regala soldi a serie A

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che sta accadendo "con la prima legge di Bilancio targata Meloni è davvero allucinante. Da un lato tagliano il reddito di cittadinanza per le persone più povere, dall'altro si apprestano a regalare soldi alle società multimilionarie della serie A di calcio consentendo loro di spalmare i debiti che hanno verso lo Stato. Se confermato sarebbe qualcosa di assurdo e vergognoso". Lo afferma in una nota la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Cultura e Sport alla Camera, Anna Laura Orrico. (Com)