Legge Bilancio: Scerra, grazie a M5s governo in extremis si è ricordato del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'azione del Movimento cinque stelle il governo in extremis si è ricordato del Sud". Lo afferma in una nota Filippo Scerra, Questore della Camera e deputato del M5s, che aggiunge: "Grave, però, è stato il tentativo di svilire le opposizioni intestandosi le nostre misure. La proroga del credito d'imposta per investimenti al Sud e nelle Zes per un anno è un primo passo, ma non basta. Se il governo ha davvero a cuore le sorti del Sud accolga i miei subemendamenti che prorogano queste misure al 2025 e renda strutturale, come da nostra richiesta, Decontribuzione Sud. Il Movimento cinque stelle - conclude il parlamentare - continuerà a battersi per la crescita del Meridione". (Com)