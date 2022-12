Sanità: Usuelli (+ Europa), scorretto che incontro con Fontana sia valido per corso medici di medicina generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le ore degli incontri con il presidente di Regione Lombardia sono riconosciute come frequenza al corso per diventare medici di medicina generale". Lo denuncia in una notavi medico e Consigliere regionale Michele Usuelli (+Europa) intervenuto stamane in apertura della discussione in Aula del Bilancio di Previsione 2023/2025. Usuelli si riferisce all'evento organizzato il 15 dicembre scorso nella Sala Gaber di Palazzo Pirelli dal titolo "Attilio Fontana ascolta i professionisti": "La mail con invito a partecipare è stata mandata al personale sanitario che sta frequentando il corso regionale per diventare medico di medicina generale (nessun altro candidato possiede tale indirizzario), e contiene le specifiche del programma dell'evento, ma soprattutto riporta in chiusura la frase "la frequenza all'evento vale come riconoscimento delle ore". "Il corso per diventare medico di famiglia ha una durata complessiva di tre anni e di circa 5.000 ore, suddivise in attività pratiche di tirocinio e attività teoriche. - spiega Usuelli – Dopo aver cambiato meno di un mese fa la legge elettorale per decidere lui quando piacesse convocare le elezioni, questo episodio appare scorretto e irrispettoso nei confronti dei medici di medicina generale". "Chiedo ad Attilio Fontana, presidente uscente, e ricandidato, di chiarire pubblicamente perché i medici in formazione, partecipando a un evento con lui solo, possano avere il riconoscimento delle ore", conclude. (Com)