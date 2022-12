© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene il cambio di rotta del governo sul tetto al Pos: i pagamenti, in ogni forma, vanno incoraggiati, non limitati. Il non detto è che le resistenze al suo utilizzo derivano dalle tasse troppo alte. Su quelle dobbiamo intervenire". Lo scrive su Twitter la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini. (Rin)