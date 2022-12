Energia: Snam Rete Gas avvia la vendita del gas stoccato con il servizio di ultima istanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte l’asta per la cessione del gas naturale stoccato nei mesi scorsi da Snam in seguito all’avvio del servizio di ultima istanza, istituito ai sensi del decreto ministeriale del 22 giugno scorso e delle disposizioni di Arera. La procedura concorrenziale sarà aperta ai soggetti che riforniscono i clienti finali sul territorio nazionale e che sono titolari di un contratto di trasporto e di uno di stoccaggio nell’anno termico in corso. Oggetto della procedura concorrenziale è la vendita di 816 milioni di metri cubi di gas suddivisi in 40 lotti, con consegna nel periodo primo gennaio-31 marzo 2023, che sarà effettuata unitamente alle relative prestazioni di stoccaggio funzionali all’erogazione. Quest’ultima dovrà avvenire per il 70 per cento con Modulazione Uniforme e per il restante 30 per cento con Modulazione di Punta. Agli acquirenti verrà offerta anche la possibilità di erogare i quantitativi nel periodo primo novembre 2023-31 marzo 2024, secondo i profili definiti dalla normativa. (segue) (Com)