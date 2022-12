Energia: Snam Rete Gas avvia la vendita del gas stoccato con il servizio di ultima istanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presentazione delle offerte dovrà avvenire entro le 12 del 22 dicembre 2022. I soggetti interessati dovranno indicare nel modulo d’offerta: il numero dei lotti che sono disposti ad acquistare; il Premio aggiuntivo che sono disposti a pagare rispetto al Prezzo di Riferimento; la volontà di avvalersi dell’opzione di erogare il gas nel corso della campagna dell’anno termico 2023-24. Il numero dei lotti non potrà essere superiore al 40 per cento di quelli offerti. Ogni offerente potrà quindi richiedere un massimo di 16 lotti. Entro il 22 dicembre 2022 Snam pubblicherà sul proprio sito l’esito della Procedura in forma aggregata e contestualmente informerà tutti gli offerenti. Gli aggiudicatari dovranno inviare a Snam copia del contratto di vendita del gas assieme alle coperture finanziare e alla relativa modulistica entro le 10.00 del 29 dicembre 2022. Da rilevare che il 16 dicembre sono iniziate anche le erogazioni dei volumi venduti dal Gse, pari ad altri 520 milioni di metri cubi suddivisi in 26 lotti a fronte di 1,24 miliardi di metri cubi in 62 lotti che erano stati offerti complessivamente. (Com)