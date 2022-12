Ucraina: intelligence britannica, gruppo Wagner utilizza "detenuti scarsamente addestrati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di mercenari russo Wagner, sta impiegando "detenuti scarsamente addestrati" per rafforzare le sue forze schierate nella guerra in Ucraina. È quanto si apprende dall'ultimo rapporto dell'intelligence britannica sul conflitto. Il ministero della Difesa del Regno Unito ha affermato che il Gruppo Wagner "continua ad assumere un ruolo importante nelle attività di logoramento" sul campo, nella regione di Donetsk, e che "negli ultimi mesi, ha sviluppato tattiche offensive per sfruttare il gran numero di detenuti scarsamente addestrati che ha reclutato". Secondo l'intelligence britannica, tali detenuti sono visti come "sacrificabili" e minacciati di "esecuzione sommaria" se non seguono gli ordini. (Rel)