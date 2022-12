Ambiente: Sequi (Farnesina), progetto I Act per formare giovani leader su transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto “I Act” Italy&IRENA Action for Climate Toolkit Inspiring young leaders, dedicato a Piero Angela, lanciato oggi alla Farnesina è “destinato a formare ragazzi e ragazze che vogliono diventare leader nella promozione della transizione energetica e nella lotta al cambiamento climatico”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Farnesina, Ettore Francesco Sequi, durante l’intervento di benvenuto. “A stimolare un dibattito sono stati i più giovani ed è a loro che è dedicato l’evento”, ha aggiunto Sequi, indicando che “i due pilastri” del progetto organizzato da Irena con il contributo del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci) sono la “formazione” e la “divulgazione”. Il progetto “I Act” è pensato, infatti, per “innescare una dinamica incrementale”, ovvero giovani che daranno informazioni a altri giovani, “ed è qui che entreranno in campo le sedi all’estero”. L’incontro di oggi, il secondo appuntamento con i Global Days “riguarda un tema fondamentale: la lotta al cambiamento climatico”. (segue) (Res)