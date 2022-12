Ambiente: Sequi (Farnesina), progetto I Act per formare giovani leader su transizione energetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo tema “ha assunto una centralità profonda”, ha affermato Sequi, sottolineando come vi sia “più consapevolezza sulle conseguenze del degrado ambientale”. La centralità della lotta ai cambiamenti climatici è testimoniata anche dall’impegno di 1,5 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per il contrasto al cambiamento climatico ai Paesi in via di sviluppo. Nel suo intervento il segretario generale della Farnesina ha citato “la figura leggendaria di Piero Angela a cui è dedicato questo programma”. Piero Angela, “raccontandoci il futuro prima ancora che diventasse presente, ha veicolato il suo sapere in modo semplice. Ha anticipato molte delle sfide di oggi, in particolare biodiversità, clima”, ha proseguito Sequi. (Res)