Sardegna: Confartigianato, Regione investa 50 milioni per l'efficientamento energetico aziendale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 50milioni contro il caro bollette e 25milioni per la Legge 949, la “legge artigiana”. Sono queste le richieste che Confartigianato Imprese Sardegna ha proposto alla Giunta Regionale, presentandole agli artigiani sardi riuniti durante i lavori della 66esima Assemblea Regionale di Confartigianato Imprese Sardegna, svoltasi a Fonni (Nu) dal titolo “Le imprese Artigiane nell’Età del chilowatt-oro. Nuove sfide e modelli energetici sostenibili”. Gli artigiani provenienti da tutta la Sardegna si sono confrontati sulla crisi dell’energia e sugli interventi nella prossima Manovra Finanziaria Regionale, con il sindaco di Fonni, Daniela Falconi, il presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Maria Amelia Lai, il docente di Economia e Gestione delle Imprese dell’Università di Verona, Federico Testa e l’assessore Regionale ai Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu.Con questa iniziativa, l’associazione artigiana, ha voluto richiamare l’attenzione delle Istituzioni sullo sviluppo delle oltre 35mila realtà che rappresentano più del 20 per cento della forza produttiva isolana, presentando anche i dati del caro bollette del 2022 per le micro e piccole imprese della Sardegna, situazione che ha fatto registrare un aggravio di 493milioni di euro, determinando un aumento del +147,1% sullo scorso anno, quarto maggior incremento in tutta Italia, contro una media nazionale del +135%. Questa impennata dei costi è andata a gravare per il 6,1% del valore aggiunto prodotto. E ancora l’incidenza media delle bollette di gas ed elettricità nei bilanci delle imprese è passata dal 15,8% al 28,1%, di fatto raddoppiata. Significa che mediamente l’energia è diventata una delle spese più importanti per le imprese artigiane sarde. (segue) (Rsc)