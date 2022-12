Sardegna: Confartigianato, Regione investa 50 milioni per l'efficientamento energetico aziendale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sanno bene le imprese artigiane della Sardegna, con oltre il 24 per cento degli occupati delle attività produttive isolane, che rischiano una pesantissima frenata produttiva se non una fermata definitiva. I settori più colpiti nell’Isola sono quelli della panificazione, alimentare, lavorazione legno e autoriparazione così come nel resto d’Italia lo sono quelli di vetro, ceramica, cemento, carta, metallurgia, chimica, tessile, gomma e plastica. Un impatto senza precedenti sulle piccole attività sarde che, senza azioni concrete, rischia di ingigantirsi. Per queste ragioni, nell’Isola i rincari energetici stanno mettendo in forte crisi 1 azienda su 6, determinando una crisi di liquidità che rischia di mettere fuori mercato una consistente fetta di micro, piccole e medie imprese sarde. Su questi argomenti le imprese chiedono di essere sostenute negli investimenti in energie rinnovabili, Comunità Energetiche e autoproduzione nonché con le proroghe al credito d’imposta per abbattere i costi di elettricità e gas. “La crisi energetica che sta colpendo anche le imprese sarde sta ricadendo su tutta l’economia regionale – ha affermato Maria Amelia Lai, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, nel discorso di apertura dell’Assemblea – purtroppo l’intervento dello Stato con il credito d’imposta non è stato risolutivo e, nella maggior parte dei casi, non è riuscito neanche a mitigare una situazione devastante”. “Per combattere lo tsunami energetico che si sta abbattendo su imprese e famiglie sarà fondamentale ottimizzare il consumo di energia attraverso interventi comportamentali e, soprattutto, con le nuove tecnologie – ha continuato la Presidente Lai - la transizione verso le energie rinnovabili e le tecnologie a basse emissioni di carbonio è una delle scelte decisive che la nostra Regione, così come tutto il nostro Paese, deve fare. Dobbiamo compiere scelte lungimiranti, coraggiose e decise sulla base degli strumenti che oggi abbiamo a disposizione. Per questo l’energia rinnovabile rappresenta, a oggi, uno dei pochi alleati considerata la scarsa disponibilità di risorse fossili del nostro Paese”. “Se non si inverte la rotta del caro energia – ha sottolineato - tante attività artigiane non saranno più in condizioni di lavorare e si troveranno a dover chiudere definitivamente con danni irreparabili al sistema economico e sociale regionale”. (segue) (Rsc)