Sardegna: Confartigianato, Regione investa 50 milioni per l'efficientamento energetico aziendale (3)

- Prova ne è l’incremento percentuale a tripla cifra del costo delle bollette delle micro, piccole e medie imprese. A livello territoriale, infatti, per queste il conto la è cresciuto del +127,7 per cento nella provincia di Sassari-Olbia, con un sovraccosto di +158milioni di euro rispetto al 2021. Segue Cagliari con +122,3 per cento e +148milioni di euro. Il Sud Sardegna ha rilevato un aggravio in bolletta di 85 milioni di euro, Nuoro-Ogliastra di 61 milioni e Oristano di 42 milioni. Questo deragliamento dei prezzi dell’energia, sta comportando una erosione del valore aggiunto delle micro-piccole-medie imprese del 6,1 per cento. I dati dicono anche che, per ogni sardo, la bolletta, nell’ultimo anno, è aumentata in media del 59,1 per cento, quasi 2.212 euro per ogni cittadino. Ma è forte anche la resilienza energetica delle imprese. Sempre secondo un sondaggio di Confartigianato, la maggior parte delle imprese ovvierà al caro energia con un minor uso dell’illuminazione, del riscaldamento e dell’aria condizionata. In ogni caso, a questa problematica sono interessate tutte le 35mila imprese artigiane della Sardegna, insieme a più di 90mila dipendenti, che quotidianamente stanno vivendo una crisi senza precedenti legata alla folle corsa dei prezzi di gas ed elettricità. Situazione che rischia di cancellare migliaia di attività produttive e far perdere decine di migliaia di posti di lavoro, frenando pesantemente l’economia produttiva isolana. E' per questo che Confartigianato Imprese Sardegna, sulla prossima Manovra Finanziaria regionale, alla Giunta Regionale ha proposto un intervento di 50 milioni di euro sull’efficientamento energetico aziendale per sostenere le imprese nell’istallazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e per intervenire sulla transizione ecologica e sull’abbattimento dei consumi e dei costi. Lo strumento dell’“efficientamento energetico aziendale” prevede una agevolazione in conto capitale al 50 per cento (estendibile al 70 per cento per imprese giovanili e femminili) a copertura di un piano energetico aziendale complessivo che tenda in primis a una riduzione dei consumi. (segue) (Rsc)