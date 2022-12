Sardegna: Confartigianato, Regione investa 50 milioni per l'efficientamento energetico aziendale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Confartigianato Sardegna, in primis alle attività produttive, occorre una accurata diagnosi e un approfondito check up energetico redatto da professionista abilitato/energy manager che individui i consumi comprimibili e le relative azioni di risparmio, e quelli invece fissi e costanti. Avvalendosi del supporto di un professionista del settore, l’azienda potrà individuare eventuali criticità nei consumi energetici e spazi per una migliore ottimizzazione degli stessi, così da adottare il modello di gestione energetica più adeguato alla propria realtà. Successivamente, è necessario l’ammodernamento o sostituzione impianti delle e delle e reti (es sostituzione dei corpi illuminanti vecchi con quelli a basso consumo etc), l’installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, sistemi a pompa di calore etc.) che vadano nella direzione dell'autoproduzione ed autoconsumo e, infine, la semplificazione delle procedure autorizzative (qualora necessarie). Una esperienza simile, che ha avuto riscontri positivi, è stata recentemente introdotta per il comparto agricolo con la misura cosiddetta “Agrifotovoltaico” a valere sul PNRR. Azioni virtuose, insomma, all’insegna dell’efficientamento energetico come cultura aziendale, nella consapevolezza del grandissimo valore ambientale e sociale prodotto dall’impresa. La presenza dell’Assessore Saiu, è stata l’occasione per ribadire anche l’importanza della richiesta di rifinanziamento della Legge Regionale 949, la cosiddetta “legge artigiana”, con una dotazione annua per il prossimo triennio di 25milioni di euro. (segue) (Rsc)