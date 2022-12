Sardegna: Confartigianato, Regione investa 50 milioni per l'efficientamento energetico aziendale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Confartigianato Sardegna, il rifinanziamento della norma, da tre anni a questa parte ha sortito l’effetto di un importante stimolo agli investimenti. Numerosissimi sono stati gli artigiani che, nonostante il periodo di estrema difficoltà contingente legata prima all’emergenza sanitaria e successivamente alla crisi generalizzata, hanno manifestato (e continuano a manifestare) interesse verso la misura e nella maggior parte dei casi tradotto l’interesse in investimento vero e proprio ad indubbio beneficio dell’intero sistema economico isolano. “Riteniamo a tal proposito fondamentale sostenere questa tendenza con l’ulteriore copertura finanziaria anche per gli anni a venire – ha aggiunto la Presidente Lai - la richiesta è, in buona sostanza, quella di rendere questo incentivo strutturale anche per dare modo alle stesse imprese di programmare nel tempo gli investimenti”. L’Associazione ha voluto, inoltre, ricordare anche come altrettanta attenzione dovrà, in parallelo, essere posta sulla gestione della misura, dell’istruttoria e dei pagamenti delle istanze. “Non nascondiamo, infatti, una certa preoccupazione legata al cambio delle modalità operative che mettono in capo alla Regione l’atto finale della liquidazione del contributo – ha continuato la Presidente – con la precedente formulazione infatti era noto l’apprezzamento generale per la tempistica davvero ristretta tra approvazione delle domande e liquidazione di quanto spettante. Ad oggi non pare riscontrarsi medesima celerità, e i tempi d’attesa si sono allungati di molto costituendo di fatto una forte criticità delle imprese che nel frattempo hanno anticipato i costi dell’intero investimento”. (segue) (Rsc)