Sardegna: Confartigianato, Regione investa 50 milioni per l'efficientamento energetico aziendale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’associazione artigiana ha plaudito alla promozione, da parte dell’Assessorato all’Industria, all'istituzione e rifinanziamento delle comunità energetiche da fonti rinnovabili. Su queste la Presidente Lai vede solo opportunità: “in primis quelle di favorire la diffusione di nuove tecnologie e di modelli di produzione energetica distribuiti e collaborativi, rendendo protagoniste le imprese e le persone. Inoltre, significa aumentare l'efficienza energetica e quindi contribuire a combattere la povertà energetica, accelerando la transizione energetica ed ecologica attraverso una maggiore diffusione delle fonti rinnovabili. Queste sono un fondamentale strumento di autoconsumo diffuso e di smart energy community”. Per l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu “la questione energetica sarda è sempre ben presente nell’Agenda della Giunta Regionale. Infatti, il tema delle rinnovabili e dell’autonomia energetica, che da parecchi anni si sta articolando sui tavoli regionali e nazionali, in questo periodo è diventato prioritario. L’Isola, come tutti sappiamo, ospita una quantità importante di impianti per la produzione di energie rinnovabili senza che però queste riescano a influire positivamente sui costi delle bollette di famiglie e imprese sarde. Questo sistema per noi è da cambiare: attraverso iniziative sui gestori elettrici e sull’incentivazione delle comunità energetiche. Queste ultime, infatti, sono frontiere energetiche da raggiungere e supportare, come già ha fatto la Giunta, mettendo 10 milioni di euro, il Consiglio con l’Assestamento e come verrà fatto con la prossima Finanziaria”. (Rsc)