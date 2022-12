Somalia: Africom, 15 militanti di al Shabaab uccisi nella regione del Medio Sscebeli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 15 militanti di Al Shabaab sono stati uccisi in operazioni congiunte condotte dal Comando usa per l'Africa (Africom) nel distretto di Adale, nella regione del Medio Sscebeli, tra il 14 e il 17 dicembre scorsi. L'attacco del 14 dicembre, riferisce Africaom in un comunicato, ha avuto luogo a 176 chilometri a nord-est di Mogadiscio, nelle vicinanze di Cadale. Il bilancio attuale è di sette terroristi di al Shabaab uccisi. L'attacco del 17 dicembre ha avuto luogo, invece, a circa 220 chilometri a nord-est di Mogadiscio, sempre nelle vicinanze di Cadale. Il bilancio, in questo caso, è di otto terroristi uccisi. "La Somalia rimane la chiave per la stabilità e la sicurezza in tutta l'Africa orientale. Le forze dell'Africom continueranno ad addestrare, consigliare ed equipaggiare le forze partner per fornire loro gli strumenti di cui hanno bisogno per sconfiggere al Shabaab", afferma la nota. (Res)