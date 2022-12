Legge Bilancio: Simiani (Pd), su Pos governo in stato confusionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Meloni "si autocelebra al decennale di Fd'I ma in commissione Bilancio di Montecitorio sulla manovra regna il caos da oltre 4 giorni". Lo dichiara Marco Simiani, capogruppo del Partito democratico in commissione Ambiente di Montecitorio sulla discussione della legge di Bilancio. "Dopo settimane di arroganza, da parte della destra, sull'utilizzo del Pos il ministro Giorgetti chiede ora aiuto al Parlamento per trovare soluzioni alternative; senza sapere forse che nelle scorse ore la maggioranza ha respinto su questo tema proprio un emendamento Pd che prevedeva ai commercianti ristori tramite credito di imposta al 100 per cento sui pagamenti elettronici. Il governo è in evidente stato confusionale", conclude. (Rin)