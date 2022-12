Ucraina: governatore Kiev, attacco russo di oggi causa tre vittime e carenze elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'attacco dei droni russi di oggi, tre distretti della regione di Kiev sono rimasti senza luce, si registrano anche problemi di comunicazione. A riferirlo nel corso di una diretta televisiva è stato il governatore regionale, Oleksiy Kuleba. "Le conseguenze sono piuttosto gravi, abbiamo tre feriti, abitazioni private e infrastrutture critiche danneggiate. Posso affermare che la nostra difesa aerea ha funzionato molto bene. Quasi tutti (i droni) sono stati abbattuti, ma non al 100 per cento", ha affermato Kuleba. Il governatore ha aggiunto che non c'è elettricità in tre aree della capitale: Obuskhovskyi, Vyshhorodskyi e Buchanskyi. (Kiu)