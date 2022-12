India-Giappone: Jaishankar, grandi potenzialità per lo sviluppo strategico delle relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da allora “abbiamo assistito a una ripresa visibile degli investimenti, dei progetti e delle attività giapponesi”, ha osservato Jaishankar, anche se l’industria giapponese “non utilizza ancora l’India come piattaforma per realizzare prodotti per il Giappone. Il rappresentante di Nuova Delhi ha riconosciuto che “il Giappone è stato un catalizzatore del cambiamento”, con la sua presenza nell’industria automobilistica indiana e i suoi investimenti nel settore ferroviario. In prospettiva, secondo il ministro, “i collegamenti tecnologici e gli scambi di risorse umane offrono nuove possibilità” e “la convergenza marittima è particolarmente forte” e “crescerà negli anni a venire”. Inoltre, i legami saranno rafforzati anche dalla comune partecipazione al Quad, il Dialogo quadrilaterale di sicurezza, che coinvolge anche Stati Uniti e Australia. “La grande domanda è se il Giappone vedrà la crescita dell’India come un obiettivo strategico”, ha concluso Jaishankar. (Inn)