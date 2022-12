Cina-Australia: ministra Esteri Wong in visita a Pechino questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri dell'Australia, Penny Wong, si recherà in visita in Cina questa settimana. Lo ha annunciato oggi il primo ministro Anthony Albanese, segnalando la volontà di Canberra di allentare le tensioni tra i due Paesi e migliorare le relazioni bilaterali. Wong incontrerà l'omologo cinese Wang Yi e prenderà parte mercoledì 21 dicembre al sesto Dialogo strategico Australia-Cina in concomitanza col 50mo anniversario delle relazioni bilaterali. Quella di Wong sarà la prima visita ufficiale di un ministro australiano in Cina dal 2019, e l'incontro con Wang sarà il primo colloquio formale tra i ministri degli Esteri dei due Paesi dal 2018. (Cip)