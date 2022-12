© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Hanno regalato quasi 1 miliardo alle società di calcio di Serie A. Ci raccontavano che non ci sono soldi: per Lotito e amici sono riusciti a trovarli, per la sanità, no. Vergognatevi". Lo scrive su Twitter la capogruppo al Senato di Azione e Italia viva, Raffaella Paita. (Rin)