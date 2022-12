Regno Unito: 18 per cento della popolazione insicuro in luoghi pubblici a causa del Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Regno Unito quasi un adulto su cinque afferma di non sentirsi al sicuro nei luoghi pubblici a causa del Covid-19. Lo rivela un nuovo sondaggio di YouGov che ha evidenziato che il 18 per cento della popolazione si sente insicura nei ristoranti, sui trasporti pubblici o in altri spazi comuni a causa del virus. Il centro studi che ha commissionato il sondaggio, l'Institute for Public Policy Research (Iprr), ha affermato che i risultati potrebbero aiutare a spiegare un recente aumento dell'inattività economica tra alcuni cittadini britannici. I dati ufficiali mostrano infatti un marcato aumento dell'inattività economica dall'inizio della pandemia, con i problemi di salute che rappresentano un fattore trainante, in particolare tra gli over cinquanta. (Rel)