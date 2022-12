Legge Bilancio: Vaccari (Pd), sul tabacco il governo ci dà ragione e fa dietrofront

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "con uno dei suoi emendamenti interviene sul comparto del tabacco. Bene verrebbe da dire se non fosse per il fatto che due giorni fa su un emendamento analogo proposto dal Pd ha espresso parere contrario e la maggioranza ha votato contro. Che strano modo di fare attività legislativa". Lo dichiara Stefano Vaccari, capogruppo Pd della Commissione Agricoltura della Camera. "Peraltro il nostro emendamento, con la sua rimodulazione sulle accise, sostenuta da tutto il settore e dalle organizzazioni agricole, avrebbe consentito un maggiore gettito utile per affrontare altre criticità per l'agricoltura italiana. Le destre, anche su altre questioni, hanno operato nello stesso modo facendo dietrofront. Non avendo idee - conclude - si accaparrano quelle dell'opposizione. Siamo soddisfatti lo stesso, a noi interessa risolvere i problemi aperti, nell'interesse del Paese". (Rin)