Romania-Moldova: ministro Esteri romeno in visita a Chisinau, previsto incontro con presidente Sandu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, compie a partire da oggi una visita ufficiale di due giorni a Chisinau, su invito dell'omologo, Nicu Popescu. Lo ha reso noto il dicastero degli Esteri di Bucarest con un comunicato. In occasione della visita, il capo della diplomazia romena avrà consultazioni politiche con il suo omologo e sarà ricevuto dalla presidente della Moldova, Maia Sandu, dalla premier, Natalia Gavrilita, e dal presidente del Parlamento, Igor Grosu. Nel corso delle discussioni si parlerà del contrasto alle conseguenze sulla Moldova della guerra in Ucraina. Saranno inoltre discussi argomenti di interesse prioritario, come la cooperazione nel campo della sicurezza energetica, l'accelerazione della cooperazione settoriale, la cooperazione economica e le misure di assistenza della Romania a beneficio della Moldova. Un tema centrale del dialogo sarà l'avanzamento del percorso europeo della Moldova, dopo che il Paese ha ricevuto, a giugno 2022, lo status di candidato all'adesione all'Unione europea. Il ministro Aurescu sottolineerà il fatto che la Romania continuerà a fornire un sostegno prioritario alla Moldova negli sforzi volti a rafforzare la sicurezza energetica, a far progredire il percorso di integrazione europea e a sviluppare la capacità istituzionale per l'effettiva attuazione delle riforme. (Rob)