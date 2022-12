Legge Bilancio: Turco (M5s), stralciata norme su soglie pagamenti Pos, nostro pressing porta l'Italia nel futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una notizia che, in fin dei conti, ci aspettavamo. Palazzo Chigi ha deciso di fare marcia indietro sulla norma introdotta in legge di bilancio in merito all'esenzione dal regime sanzionatorio per gli esercenti che avrebbero rifiutato pagamenti pos sotto i 60 euro. Come Movimento 5 stelle ci siamo opposti subito a questo exploit medievale del Governo Meloni, criticato anche dalla Commissione europea". Lo afferma in un comunicato stampa il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 stelle. "È giusto sostenere le imprese a proposito del costo delle commissioni, ma per fare questo non c'è assolutamente bisogno di agevolare l'evasione fiscale. Quanto accaduto - conclude - in questi giorni in Parlamento dimostra in modo plastico la buona fede del M5s in un'opposizione costruttiva, capace di guardare soltanto ai reali interessi dei cittadini. Continueremo a lavorare in questa direzione per tutta la legislatura". (Rin)