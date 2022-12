Svezia: Corte suprema blocca estradizione giornalista Kenes in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema della Svezia ha bloccato l'estradizione del giornalista turco Bulent Kenes, dopo che Ankara lo ha individuato come uno dei soggetti coinvolti nel tentativo di golpe del 2016 e per aver fatto parte del movimento Feto. In un comunicato stampa, la Corte svedese scrive che nei confronti di Kenes vi sarebbe il rischio di persecuzione a causa delle opinioni politiche personali. "È chiaro che in questo caso ci sono diversi ostacoli all'estradizione. Si applica il principio che non sussiste il requisito della doppia incriminabilità per quanto riguarda l'unico sospetto penale", afferma nel comunicato il ministro della Giustizia svedese Petter Asp. Dopo il parere della Corte suprema, l'esecutivo di Stoccolma non potrà estradare Kenes in Turchia. (Sts)