Serbia: ministro Esteri, domanda adesione Ue del Kosovo è mossa politico-commerciale (2)

- Il ministro serbo ha aggiunto che dipenderà dall'attuale presidenza ceca dell'Ue come i funzionari europei tratteranno la domanda in seguito, "se entrerà in qualche procedura o si aspetterà la prossima presidenza". "Ancora non si sa, ma sono sicuro dalle conversazioni che abbiamo avuto con i Paesi che non riconoscono il Kosovo che anche se ci fosse una richiesta di dichiarazione al riguardo, questi voterebbero contro", ha detto Dacic. Egli ha sottolineato che anche se la richiesta di Pristina dovesse entrare nella procedura, "il che è possibile", tale procedura "implica che la Commissione europea rilasci una dichiarazione al riguardo nel periodo successivo, la quale richiede ancora una volta un consenso che non esiste nell'Ue", ha concluso Dacic. (Seb)