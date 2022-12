Kosovo: capo Eulex, non sappiamo dove sia ex agente polizia serbo arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Eulex in Kosovo non sa esattamente dove sia l'ex agente della polizia kosovara Dejan Pantic e se abbia ricevuto le medicine. Lo ha affermato il capo della stessa missione Lars-Gunnar Wigemark, ripreso dall'emittente "N1". Wigemark ha affermato che ci sono informazioni "contraddittorie" su Pantic, sul suo stato di salute, poiché l'uomo è gravemente malato di cuore e deve ricevere una terapia, nonché sul luogo di detenzione "che non posso confermare ufficialmente, perché non so esattamente dove si trovi", ha sottolineato. "È molto importante che Pantic venga trattato secondo tutti gli standard appropriati, che si trovi nel centro di detenzione appropriato e che i suoi diritti siano rispettati, che abbia un avvocato e sia in contatto con la famiglia. Siate certi che stiamo seguendo da vicino questo caso", ha affermato Wigemark. (segue) (Alt)