Serbia-Kosovo: consigliera Trajkovic trattenuta al valico amministrativo di Merdare

- Rada Trajkovic, consigliere del nuovo ministro per le comunità e il ritorno nel governo del Kosovo, Nenad Rasic, è stata trattenuta al valico amministrativo di Merdare e membri della polizia serba non le permettono di entrare in Kosovo. "Senza spiegazioni non mi è permesso di entrare in Kosovo. Sto andando a incontrare i rappresentanti dell'ufficio greco in Kosovo e dell'ambasciata degli Stati Uniti. Chiedo libertà di movimento", ha scritto su Twitter. Nei giorni scorsi Trajkovic aveva avvertito, sempre via Twitter, che oltre alle minacce rivolte a lei per le sue dichiarazioni e il suo impegno politico in Kosovo, le intimidazioni avevano iniziato a raggiungere anche i suoi figli. Rasic e Trajkovic hanno ottenuto delle cariche nel governo di Pristina dopo che i rappresentanti della Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo) hanno lasciato le istituzioni a causa del disaccordo con la decisione di Pristina di sostituire le targhe serbe con quelle kosovare. Una nomina che era stata aspramente criticata dal governo di Belgrado. (Seb)