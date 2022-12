Serbia: Vucic, fuori discussione riconoscimento e appartenenza a Nato del Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Possiamo sederci e parlare di tutto il resto, ma il riconoscimento del Kosovo e la sua appartenenza alle Nazioni Unite è fuori discussione per noi", ha detto ancora Vucic. Il capo dello Stato serbo ha quindi affermato di "non credere" che sarà formata l'Associazione dei comuni serbi nel nord del Kosovo e che la situazione si risolverà "positivamente" per Belgrado. Vucic ha concluso che sebbene gli Stati Uniti "non cambino atteggiamento nei confronti del Kosovo, ora capiscano meglio quanto sia difficile la situazione". (Seb)