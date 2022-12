Kosovo: Salih Mustafa colpevole di crimini di guerra, condanna a 26 anni di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo Tribunale della Corte speciale per il Kosovo ha condannato Salih Mustafa a 26 anni di reclusione, in quella che è la prima sentenza emessa in un caso per crimini di guerra. Il tribunale, come si legge in una nota, ha dichiarato Mustafa colpevole dei crimini di guerra di detenzione arbitraria, tortura e omicidio e lo ha condannato a una pena detentiva di 26 anni. Per motivi legali, il Collegio ha assolto Mustafa per il reato di maltrattamento. Nel pronunciare la sentenza, il collegio giudicante ha sottolineato che le accuse in questo caso si riferiscono esclusivamente alla responsabilità penale individuale di Mustafa e al suo coinvolgimento nei presunti crimini di guerra di detenzione, trattamento crudele, tortura e omicidio delle vittime. Notando che le vittime in questo caso sono albanesi del Kosovo, il collegio giudicante ha inoltre sottolineato che "i loro sforzi per cercare giustizia e verità sono al centro di questi procedimenti". I crimini per i quali Mustafa è stato giudicato colpevole sono avvenuti nell'aprile 1999 in un complesso nel villaggio di Zllash/Zlas, in Kosovo, utilizzato come base dall'unità di guerriglia Bia dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), di cui Mustafa era il comandante. (segue) (Res)