Kosovo: continuano proteste cittadini nel nord del Paese per ottavo giorno consecutivo

- Proseguono per l'ottavo giorno consecutivo le proteste dei cittadini serbi nel nord del Kosovo. Intanto ieri sera la a missione Kfor della Nato ha reso noto di continuare a seguire da vicino la situazione nel nord del Kosovo, "garantendo alla popolazione locale la possibilità di muoversi liberamente in un ambiente sicuro". Nella giornata di giovedì è stato arrestato a Mitrovica un altro ex agente serbo della polizia del Kosovo, Sladjan Trajkovic. (Alt)