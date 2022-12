Usa: immigrazione, il sindaco di El Paso proclama lo stato di emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo cittadino di El Paso ha dichiarato che centinaia di migliaia di migranti vivono ora accampati nelle strade nella città, che sino a pochi anni fa era presentata come un modello di buona gestione dei fenomeni migratori. "Sappiamo che l'afflusso mercoledì sarà incredibile", ha avvertito il sindaco, riferendosi all''imminente revoca del cosiddetto "Titolo 42", l'ordinanza varata dall'ex presidente Donald Trump che autorizzava respingimenti al confine sulla base dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia. "Abbiamo ritenuto fosse il momento appropriato per proclamare lo stato di emergenza". Il Texas e altri Stati Usa di confine hanno avvertito che decine di migliaia di migranti si sono ammassati in Messico in attesa della revoca del provvedimento, in un contesto di crisi senza precedenti che quest'anno ha visto oltre 2,5 milioni di migranti attraversare illegalmente il confine. (Was)