Regno Unito: cattivo stato di manutenzione dei tribunali aggrava ritardi dei processi

20 luglio 2021

- Gli edifici fatiscenti dei tribunali in tutta l'Inghilterra e il Galles con problemi come perdite dai servizi igienici e riscaldamento non funzionante stanno contribuendo ad aumentare il numero di casi giudiziari rimasti in arretrato. Lo rivela un nuovo rapporto della Law Society of England and Wales ripreso dal quotidiano "Financial Times". L'arretrato di procedimenti penali nei tribunali del Regno Unito è passato da 41.045 nel marzo 2020 a 62.517 alla fine di settembre 2022, con un aumento dei tempi di attesa per imputati, testimoni e vittime. Nei tribunali di famiglia i casi di assistenza richiedono ora circa 49 settimane per essere trattati. Secondo il rapporto della Law Society of England and Wales, il cattivo stato di manutenzione degli edifici del tribunale ha contribuito a questo enorme arretrato dei processi. I tribunali sono stati duramente colpiti dalle misure di austerità del governo britannico imposte un decennio fa, che hanno visto il finanziamento al settore della giustizia tagliato del 24 per cento tra il 2010 e il 2019, con 239 chiusure di tribunali negli ultimi 12 anni. (Rel)