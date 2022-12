Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- "Giornata della Trasparenza 2022", appuntamento annuale per fare il punto sulle misure adottate alla Pisana in materia di Trasparenza e Prevenzione della corruzione. Quest'anno l'evento è dedicato al tema dei "Sistemi di gestione per la qualità e per la prevenzione della corruzione" e prevede la partecipazione del Presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia e del Prefetto di Roma, Bruno Frattasi. Il convegno sarà aperto dai saluti del presidente del Consiglio regionale, Marco Vincenzi e del presidente dell'Anac, cui seguiranno gli interventi di Cinzia Felci, Segretaria generale del Consiglio regionale, Barbara Dominici, direttrice del Servizio "Prevenzione della corruzione, Trasparenza" del Consiglio, Giuseppe Russo, presidente dell'Oiv del Consiglio e di Angelo Freni, presidente del Cda Certification. Le conclusioni saranno affidate al Prefetto di Roma e al vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301, Roma (ore 12)- Atac terrà l’evento di presentazione dei nuovi Locker di Amazon che saranno installati nelle stazioni della metropolitana di Roma. Saranno presenti all’evento l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, il direttore generale di Atac, Alberto Zorzan, e il responsabile per Amazon Hub Italia, Stefano Tedesco. Stazione Pigneto Metro C, Roma (ore 12)- Conferenza stampa del Forum permanente del parco delle energie in cui verrà presentata la diffica alla Regione Lazio per sbloccare l’ampliamento del monumento naturale del lago dell’ex Snia e le nuove evidenze scientifiche a sostegno della sua richiesta. Alla conferenza stampa verrà presentata la diffida, la nuova relazione tecnica, con il parere positivo dell'Ispra, e i prossimi passi della mobilitazione. Parteciperanno l'avvocato Graziano Pungì, il botanico Giuliano Fanelli e l'urbanista Alessandra Valentinelli, tra gli autori della relazione tecnica, e i rappresentanti del Forum Parco delle energie. Sede della Fondazione Basso, via della Dogana Vecchia 5, Roma (ore 15) (Rer)