Ucraina: Sunak in visita in Estonia e Lettonia, riunione su contrasto ad aggressione russa

20 luglio 2021

- Il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, incontrerà oggi in Estonia le truppe britanniche di stanza nel Paese baltico, e in Lettonia i leader dei Paesi della Joint Expeditionary Force (Jef) - alleanza composta da Danimarca, Finlandia, Estonia, Islanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Svezia e Norvegia - in un vertice sul contrasto all'aggressione russa. Si ritiene che, secondo quanto riporta il quotidiano "The Guardian", Sunak affermerà nuovamente il suo impegno a sostenere lo sforzo bellico ucraino, annunciando che il Regno Unito fornirà centinaia di migliaia di munizioni di artiglieria l'anno prossimo a Kiev in un contratto da 250 milioni di sterline (circa 286 milioni di euro) come parte di un pacchetto di aiuti militari, che include sistemi missilistici e cannoni antiaerei. In preparazione alla visita, Sunak ha dichiarato: "Dal circolo polare artico all'Isola di Wight, il Regno Unito e i nostri alleati europei hanno continuato di pari passo nella risposta all'invasione dell'Ucraina, e rimaniamo fermi ancora una volta nella nostra ambizione per la pace in Europa. So che questo vertice del Joint Expeditionary Force non farà che sottolineare i nostri stretti rapporti d'amicizia e il nostro incrollabile sostegno all'Ucraina". (Rel)