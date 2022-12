Calcio: ministra Sport Francia, nazionale questa sera a place de la Concorde a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nazionale francese di calcio questa sera dovrebbe essere su place de la Concorde, nel centro di Parigi, per celebrare la finale ai Mondiali di Calci in Qatar, nonostante la sconfitta con l'Argentina. Lo ha annunciato all'emittente radiofonica "France Inter" la ministra dello Sport francese, Amelie Oudea-Castera. "Sarà questa sera secondo le ultime informazioni che ho", ha detto la ministra, spiegando di essere in attesa di conferma. I giocatori "non hanno voluto sfilare" sugli Champs Elysées, ha poi aggiunto Oudea-Castera.(Frp)