Ucraina: governatore Dnipropetrovsk, attacco russo causa danni e carenze d'acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe hanno attaccato nella notte la regione ucraina di Dnipropetrovsk, facendo uso di droni kamikaze, artiglieria pesante e lanciarazzi Grad: al momento, tuttavia, non vi sarebbero vittime. Secondo quanto riferito dal governatore regionale Valentyn Reznichenko, l'attacco ha causato vari danni nei distretti di Chervonohryhorivka, Marhanets and Myrivsk. In particolare, a Chervonohryhorivka è rimasta colpita una stazione di pompaggio dell'acqua, alcuni insediamenti nella zona sono rimasti senza approvvigionamento idrico. Sono stati danneggiati diversi abitazioni private, annessi, scuole, automobili, linee elettriche e un gasdotto. (Kiu)