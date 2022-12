Regno Unito: "The Times", scioperi aeroportuali provocheranno il caos e ritardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scioperi del personale di frontiera aeroportuale in Regno Unito potrebbero comportare ritardi di almeno due ore alle procedure di controllo passaporti e passeggeri trattenuti sugli aerei per evitare il sovraffollamento nelle strutture. Lo rivela il quotidiano "The Times". Più di mille membri del sindacato dei servizi pubblici e commerciali (Pcs) impiegati dal ministero dell'Interno per il controllo passaporti dovrebbero prendere parte allo sciopero da venerdì. L'azione sindacale riguarderà gli aeroporti di Heathrow, Gatwick, Manchester, Birmingham, Cardiff e Glasgow dal 23 al 26 dicembre e dal 28 dicembre a Capodanno. Più di 10 mila voli sono programmati per atterrare negli aeroporti nelle date interessate, l'equivalente di circa due milioni di posti aerei. (Rel)