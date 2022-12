Imprese: Standard Ethics, alzato il rating di sostenibilità di Terna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Standard Ethics ha alzato il Corporate Standard Ethics Rating (Ser) di Terna a "EE" dal precedente "EE-" con outlook "Positivo". Il primo Corporate Ser assegnato alla società risale al 2014. Terna, si lege in un comunicato, fa parte dello Se Italian Index e dello Se European Utilities Index. Terna – Rete Elettrica Nazionale Spa. è l'operatore di trasmissione dell'energia elettrica in Italia. Terna offre un servizio essenziale anche in relazione ai progetti di transizione energetica previsti dalla Commissione Europea e dagli altri maggiori enti internazionali. In questo senso, la Società è allineata alle politiche di sostenibilità proposte. La rendicontazione non-finanziaria è conforme alle migliori pratiche del settore, altrettanto gli obbiettivi inerenti i temi Es (gEnvironmental, Social e Governance). Nel tempo, sono stati adeguati piani industriali, politiche gestionali, ed anche le procedure e gli strumenti di governo della Sostenibilità. Questi ultimi si richiamano, tra le varie, alle Linee Guida per le imprese multinazionali emesse dall'Ocse ed alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo. La visione di lungo periodo è positiva. (Com)