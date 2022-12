Bosnia: esponente musulmano presidenza, Nato e Ue sono priorità politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato e l'Unione europea sono le indiscutibili priorità di politica estera della Bosnia Erzegovina. Lo ha dichiarato l'esponente musulmano della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, Denis Becirovic, ripreso dall'agenzia di stampa "Fena". "In qualità di esponente della presidenza della Bosnia Erzegovina, sfrutterò ogni opportunità per accelerare ulteriormente il percorso verso la piena adesione alla Nato. Le mie opinioni sulle questioni relative al percorso Nato del nostro Paese, così come su altri temi importanti per la Bosnia Erzegovina, saranno conformi agli interessi statali. Il nostro Paese deve intensificare la cooperazione con la Nato nella dimensione militare-difensiva, nonché nelle attività legate al concetto di sicurezza", ha sottolineato Becirovic. "La mia determinazione è chiara, voglio che facciamo parte dell'integrazione euro-atlantica, non solo come beneficiari del sostegno ma anche come partner affidabile. La rotta euro-atlantica della Bosnia Erzegovina non ha alternative", ha ribadito l'esponente musulmano.(Seb)