Yemen: tribunale Houthi condanna a morte 16 yemeniti

- Un tribunale gestito dalle milizie di ribelli Houthi in Yemen ha condannato a morte 16 yemeniti per aver collaborato con la coalizione internazionale a guida saudita e con oppositori del gruppo sciita. Lo ha riferito un avvocato della capitale Sanaa al quotidiano “Arab news”, precisando che 13 individui sono stati sottoposti a pene detentive di varia durata per aver comunicato con la coalizione e aver rivelato le posizioni delle strutture e dei leader militari Houthi. I cittadini provengono tutti da Saada, "il cuore del movimento Houthi", ha fatto sapere l'avvocato. Gli individui in questione sono stati processati per la prima volta a ottobre, quando un tribunale Houthi li ha accusati di aver comunicato con la coalizione e i governi yemeniti tra gennaio 2014 e dicembre 2020. Da parte sua, il ministro dell’Informazione del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, Mohammad al Eryani, ha denunciato la mossa degli Houthi, affermando che le “liquidazioni in massa degli oppositori” sono il frutto di “processi illegali”, oltre che una replica delle pratiche dell’Iran. (Res)