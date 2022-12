Ue: Sikela, su tetto a prezzo gas possibile accordo sotto 200 euro con maggioranza qualificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è necessario concordare un meccanismo che impedisca alle famiglie e alle imprese europee di subire le impennate dei prezzi del gas registrati durante la scorsa estate. "Non vedo alcun motivo per non trovare un accordo". Lo ha detto Jozef Sikela, ministro dell'Industria e del commercio della Repubblica Ceca, al suo arrivo al Consiglio energia che si tiene oggi Bruxelles. "Alcuni Stati membri sono preoccupati per la possibile perdita di competitività sul mercato europeo o per la possibile carenza di gas", ha detto Sikela, garantendo che la proposta messa sul tavolo dalla presidenza ceca offre soluzioni adeguate ai problemi. "Da un lato stiamo offrendo una soluzione, un meccanismo che sarà una pausa temporanea di emergenza e in cui sono incorporate molte salvaguardie, che ci permetteranno di disattivarlo nel caso in cui non funzioni" o nel caso "in cui fosse una reale carenza di gas sul territorio europeo o sul territorio di uno o pochi Stati membri, così come nel caso di un calo dei prezzi", ha dichiarato Sikela. "Stiamo offrendo una soluzione che dovrebbe soddisfare sia coloro che hanno chiesto il tetto al prezzo del gas, sia coloro che la temono", ha aggiunto il ministro. (segue) (Beb)