Energia: Arabia Saudita, firmato accordo con banche per progetto idrogeno verde

- La Neom Green Hydrogen Company (Nghc) ha firmato accordi con alcune banche e sottoscritto una lettera di impegno con il Fondo per lo sviluppo industriale saudita per finanziare un impianto di produzione di idrogeno verde nel regno. Lo riferisce il quotidiano emiratino “The National”, precisando che l'Arabia Saudita sta costruendo il più grande impianto di produzione di ammoniaca a base di idrogeno verde del mondo nella città futuristica di Neom. Il progetto, che si prevede entrerà in funzione nel 2026, dovrebbe produrre circa 1,2 milioni di tonnellate di ammoniaca verde all'anno. I termini degli accordi sottoscritti ieri non sono stati resi noti. "Nghc ha una missione chiara: sfruttare l'esperienza e la visione dei suoi partner per accelerare l'economia globale dell'idrogeno verde", ha dichiarato David Edmondson, amministratore delegato della società.(Res)