Francia: 47 fermi nell'Ile-de-France dopo sconfitta con Argentina

- Nella serata di ieri sono stati effettuati 47 fermi in tutta la regione di Parigi, l'Ile-de-France, dopo la finale di calcio dei Mondiali in Qatar tra Francia e Argentina. Lo ha annunciato la ministra dello Sport francese, Amelie Oudea-Castera, all'emittente radiofonica "France Inter". In tutto il Paese sono stati 227 i fermi. Scontri tra facinorosi e forze dell'ordine si sono verificati anche a Bordeaux, Nizza e Beziers.(Frp)