Regno Unito: compagnie elettriche chiedono migliore accesso a sussidi di liquidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Le società elettriche britanniche stanno esortando il governo del Regno Unito ad aumentare l'accesso al regime di sussidi alla liquidità da 40 miliardi di sterline (circa 46 miliardi di euro), poiché la continua volatilità dei prezzi nei mercati dell'energia all'ingrosso riaccende i timori che alcuni fornitori e generatori possano rimanere senza capitali trasferibili. Il governo del Regno Unito e la Banca d'Inghilterra avevano già, lo scorso ottobre, istituito uno strumento di liquidità di emergenza per far fronte ai requisiti di margine affrontati dai produttori di energia e dai fornitori, ma Energy UK - principale associazione commerciale britannica - ha espresso al quotidiano "Financial Times" "molta preoccupazione" per la liquidità finanziaria nell'industria energetica del Paese "nei prossimi mesi". Tale "schema di finanziamento dei mercati dell'energia" è rivolto solo alle società che hanno una "buona qualità creditizia" e che danno un contributo "materiale" ai mercati dell'elettricità e del gas del Regno Unito. I fornitori, per esempio, devono avere più di 750 mila clienti per qualificarsi. Ma gli analisti affermano che i fornitori più piccoli corrono il rischio maggiore di rimanere senza liquidità questo inverno data l'ulteriore volatilità dei prezzi dell'energia. (Rel)