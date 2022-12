Libano-Siria: Nasrallah, necessario migliorare le relazioni tra Beirut e Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario migliorare le relazioni “fraterne” tra il Libano e la Siria a più livelli, “nonostante le pressioni esterne ed interne”. Lo ha affermato il segretario generale del gruppo sciita libanese filoiraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah, durante un incontro con l’ambasciatore di Siria in Libano, Ali Abdel Karim. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa siriana filogovernativa “Sana”, nel corso dei colloqui Nasrallah ha espresso apprezzamento per gli sforzi compiuti dall’ambasciatore nel rafforzare il legame tra Beirut e Damasco così come per l’assistenza prestata dal Libano ai siriani ospitati nel Paese.(Lib)